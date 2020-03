"365 dni" zobaczyło już ponad 1,5 mln widzów

"365 dni" zdominowało kina i zdeklasowało konkurencję. W ciągu trzech tygodni od premiery pierwszy polski film erotyczny obejrzało już ponad 1,5 miliona widzów.

- Był to bardzo dobry wynik, lepszy np. od otwarcia filmu "Nowe oblicze Greya" sprzed dwóch lat. Wprowadzenie tego tytułu tydzień przed walentynkami okazało strzałem w dziesiątkę, gdyż drugi weekend okazał się dla erotycznej produkcji jeszcze lepszy niż premierowy. Film Barbary Białowąs i Tomasza Mandesa w ciągu niecałych dwóch tygodni obejrzało ponad 1,25 mln widzów. To może być największy przebój w polskich kinach w 2020 r. - pisał Przemek Romanowski.

Ekranizacja książki Lipińskiej okazała się prawdziwie "gorącą" pozycją w kinowym repertuarze. Wyprzedziła wyczekiwaną trzecią część "Psów" Władysława Pasikowskiego. Kolejną część historii Franza Maurera obejrzało w weekend otwarcia ok. 400 tys. widzów. Dwa tygodnie po premierze było to już ponad 792 tys. osób. Podobnie w tyle, jeśli chodzi o premierowy weekend, zostaje "Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa" Macieja Kawulskiego. Film w pierwszy weekend przyciągnął do kin 258 tys. widzów. Z końcem stycznia wynik jednak był znacznie większy. Film przyciągnął do kin ponad milion widzów.