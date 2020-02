"365 dni" z imponującym otwarciem. Polacy tłumnie ruszyli do kin

"365 dni", zmysłowa historia kochanków - Laury i Massima, przyciągnęła do kin imponującą widownię. Ekranizację książki Blanki Lipińskiej w pierwszy weekend po premierze obejrzało ok. 454 tys. widzów. Jak dotąd to najlepsze otwarcie 2020 r.

"365 dni" po głośnych zapowiedziach i intensywnej akcji promocyjnej trafił w końcu do kin. Po premierowym weekendzie film zanotował wynik prawie 454 tys. widzów, wynika z danych przekazanych przez dystrybutora. To imponujące otwarcie, zwłaszcza że jest zdecydowanie większe niż te, które od początku roku osiągnęły ostatnie rodzime produkcje.

Ekranizacja książki Blanki Lipińskiej wyprzedziła wyczekiwaną trzecią część "Psów" Władysława Pasikowskiego. Kolejną część historii Franza Maurera obejrzało w weekend otwarcia ok. 400 tys. widzów. Dwa tygodnie po premierze było to już ponad 792 tys. osób.

Podobnie w tyle, jeśli chodzi o premierowy weekend, zostaje "Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa" Macieja Kawulskiego. Film w pierwszy weekend przyciągnął do kin 258 tys. widzów. Z końcem stycznia wynik jednak był znacznie większy. Film przyciągnął do kin ponad milion widzów.

Już teraz można spodziewać się, że oba filmy będą musiały ustąpić miejsca na podium "365 dniom". Zwłaszcza, że w wielu kinach zaplanowanych jest przynajmniej po kilka seansów dziennie. Produkcja ma trafić także na ekrany kin m.in. w Irlandii i Wielkiej Brytanii i prawdopodobnie będzie jedną z najpopularniejszych propozycji na zbliżające się Walentynki.