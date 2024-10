40 lat Simply Red. Zespół wyrusza w trasę koncertową po Europie. Przyjadą do Polski

Sukces od samego początku

Mick Hucknall założył Simply Red w 1985 roku w robotniczym Manchesterze i odniósł sukces dzięki pierwszemu singlowi "Money's Too Tight To Mention" oraz nominowanemu do Brit Awards albumowi "Picture Book". Potem nadeszła dekada gwiazdorstwa i światowych hitów. Dziś Simply Red nadal wyprzedają trasy koncertowe na całym świecie. Ich koncerty słyną z wyjątkowej jakości, a Mick Hucknall od dawna uchodzi za jednego z najlepszych wokalistów współczesnej muzyki.