Adam Driver o tym, jak przygotowywał się do filmu “Ferrari”

Adam Driver w biograficznym dramacie “Ferrari” gra głównego bohatera, samego Enzo Ferrari, od którego wszystko się zaczęło. W rozmowie z WP aktor zdradził, skąd u niego wzięło się zamiłowanie do filmów i kina. Wyznał też, co najbardziej kocha w swojej pracy. Dopiero podczas kręcenia scen do produkcji, po raz pierwszy miał okazję zasiąść za kierownicą włoskiego Ferrari. Poznał też syna założyciela wytwórni samochodów i odwiedził jego dom. Premiera filmu w Polsce zaplanowana jest na 29 grudnia.

