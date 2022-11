Adam Zdrójkowski o szkole aktorskiej: "Uważam, że to nie jest ten czas"

Adam Zdrójkowski od dziecka występuje w filmach i serialach. Choć 22-latek na co dzień wykonuje zawód aktora, nie jest nim z wykształcenia. Czy gwiazda znana m.in. z "Rodzinki.pl" myśli o szkole teatralnej? Zapytany o to przez dziennikarza WP Zdrójkowski, podkreślił, że choć brakuje mu wykształcenia teoretycznego i doświadczenia na scenie, póki co nie planuje studiów aktorskich. - Uważam, że to nie jest ten czas - stwierdził, przyznając wprost, że nie chce rezygnować z dotychczasowej kariery. Zdrójkowski wyjaśnił też, dlaczego nigdy nie nazwałby siebie aktorem i dlaczego Julia Wieniawa nie potrzebuje studiów aktorskich, by realizować i zarabiać na swoich licznych talentach.

