Rekordowa oglądalność. HBO takiego przeboju jeszcze nie miało

Wiele też wskazuje na to, że ekranizacja DC Comics w kolejnych dniach wyświetlania będzie musiała liczyć się z dużymi spadki frekwencji. Wiele osób z "Legionem samobójców" zdążyło już się bowiem zapozać na platformie streamingowej. HBO Max poinformował właśnie, że produkcję Warner Bros. od piątku do niedzieli obejrzało w serwisie filmowym 2,8 mln użytkowników w Stanach Zjednoczonych. Jest to rekordowy wynik w liczącej 14 miesięcy historii HBO Max. Do tej pory najlepszym osiągnięciem mogła się pochwalić inna komiksowa ekranizacja "Wonder Woman 1984" – 2,2 mln widzów w ciągu pierwszego weekendu.