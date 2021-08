Sławomir Sulej przeżył tragedię. Co słychać u gwiazdora "Kilera"?

- Aż do matury nie opuściłem żadnej mszy. Tam były już jakieś ciągoty do aktorstwa, podobało mi się, że ten ksiądz tak celebruje mszę, mówi z ambony i trzyma tych ludzi za pysk. To stąd się wzięło, a w domu w niedzielę bawiłem się w odprawianie mszy, ale przyszły lata, kiedy zaczęły mi się podobać dziewczyny, a to było bardzo wcześnie. W sumie zagrałem raz księdza w filmie "Szczęście znalezione w lesie" i zagrałem w teatrze - powiedział w podcaście "Cudowne lata".