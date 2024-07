Aktor przepadł na 20 dni. "Zaczęło się od bólu głowy"

Jamie Foxx był w trakcie kręcenia nowej produkcji dla Netfliksa, gdy nagle doznał "zapaści zdrowotnej" i został przewieziony do szpitala w Atlancie. Nikt nie wiedział, co się dzieje z aktorem. Rodzina konsekwentnie odmawiała informowania o jego stanie. W mediach pojawiały się jednak doniesienia, że Foxx jest w bardzo złym stanie. Od sam dopiero po kilku miesiącach zaczął powoli ujawniać, co się działo, aczkolwiek bez konkretów. - Właściwie nie mogłem chodzić przez sześć miesięcy - mówił pod koniec 2023 r. - Nie życzyłbym najgorszemu wrogowi tego, przez co przeszedłem, bo jest ciężko, gdy już wszystko prawie się kończy… gdy widzisz tunel. Widziałem tunel, ale nie widziałem w nim światła - dodał.