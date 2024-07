Aktor wydał się w bójkę. Tłumaczy, dlaczego wyskoczył z auta

Danny Trejo to aktor, który zasłynął z ról w filmach Roberta Rodrigueza. "Desperado", "Od zmierzchu do świtu" czy "Pewnego razu w Meksyku" to tylko kilka z nich. Na koncie ma takie produkcje jak "Maczeta", "Maczeta zabija", "Mali agenci" czy "Gorączkę". Trejo jest też restauratorem i filantropem. Z okazji 4 lipca wybrał się swoim kolekcjonerskim autem na paradę w Sunland-Tujunga, w Los Angeles. Tam w jego samochód ktoś rzucił balonem z wodą. Aktor był wściekły. Wysiadł, wszedł w tłum uczestników parady i zaczął szukać napastnika. Doszło do szamotaniny.