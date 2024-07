Zadarli z niewłaściwym człowiekiem. Aktor wdał się w uliczną bójkę

Z Maczetą lepiej nie zadzierać. Danny Trejo to dobrze znany aktor, producent, a ostatnimi laty także restaurator. Korzysta z popularności, jaką dały mu występy przede wszystkim w filmach Roberta Rodrigueza, żeby wymienić choćby "Desperado", "Od zmierzchu do świtu" czy "Pewnego razu w Meksyku". W przygotowaniu są trzy nowe produkcje z Trejo na czele z nową odsłoną słynnej roli Maczety ("Machete Kills in Space"). Aktor przypomniał o sobie w mało przyjemny sposób.