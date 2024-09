Aktor zmarł 4 lata temu. Ponownie "gra" w hicie

Ian Holm dał się zapamiętać jako Bilbo Baggins z "Władcy pierścieni" i "Hobbita", ale w repertuarze kultowych ról ma także androida Asha z "Obcego". Aktor w 1979 r. zagrał u boku Sigourney Weaver w "8. pasażerze Nostromo", czym na zawsze zapisał się w historii kina. Ian Holm zmarł w wieku 88 lat w 2020 r. "Zmarł spokojnie w szpitalu w otoczeniu rodziny i opiekuna" - podawał "Guardian". Według brytyjskich mediów artysta zmagał się z chorobą Parkinsona. Po latach za pomocą nowych technologii "wrócił" do serii "Obcy".

Fani i dziennikarze chwalą to, jak Alvarez sięgnął po kultowe filmy, stworzył wyjątkową, mroczną atmosferę "Romulusa", zaproponował mnóstwo ciekawych scen i wplótł kilka nawiązań do poprzednich filmów. Co prawda w nowej części nie pojawia się Ellen Ripley grana przez Sigourney Weaver, ale łącznikiem z "8. pasażerem Nostromo" jest postać androida.