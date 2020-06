Ian Holm nie żyje. Brytyjski aktor zmarł w wieku 88 lat

Debiut filmowy zanotował w latach 60., ale dopiero późniejsze role przyniosły mu sławę. Występował w "Rydwanach ognia" Hugh Hudsona (za rolę Sama Mussabiniego otrzymał nominację do Oscara), "Obcym" Ridleya Scotta oraz "Władcy Pierścieni", gdzie wcielał się w postać Bilbo Bagginsa. Grał też Lecha Wałęsę w brytyjskim filmie telewizyjnym "Strike: The Birth of Solidarity".