Aktorka jest po podwójnej mastektomii. "Zobaczyłam się i przeżyłam szok"

Olivia Munn o podwójnej mastektomii

Aktorka musiała przejść zabieg wycięcia węzłów chłonnych i usunięcia obu piersi. Jak przyznaje, starała się przygotować na to, co nastąpi po operacji, ale wchłonięcie wiedzy medycznej to jedno, a rzeczywistość to drugie. - Nic nie mogło mnie przygotować na to, jak poradzę sobie z tym emocjonalnie. Było trudniej niż się tego spodziewałam - przyznaje w rozmowie z "People".