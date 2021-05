Aktorka nie chce z nim grać. Kevin Spacey jak "śmierdzące jajo"

W ostatnich latach nie było tak głośnej włoskiej produkcji. Piszą o niej we wszystkich krajach na świecie, a przecież film jeszcze nie powstał, nie rozpoczęły się nawet zdjęcia. Co więcej, jeśli sprawy dalej będą postępować w tym kierunku, to film w ogóle nie powstanie lub zostanie zrealizowany bez głównego bohatera tej medialnej epopei – Kevina Spacey'a.