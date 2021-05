Powrót banity. Kevin Spacey oskarżany o przestępstwa seksualne znów zagra w filmie

Kevin Spacey na razie jednak nie został za nic skazany. Ale w Hollywood stał się "śmierdzącym jajem". Szefowie Netfliksa usunęli go z serialu "House of Cards", producenci filmu "Wszystkie pieniądze świata" wyrzucili do kosza nakręcone sceny z udziałem aktora, zaś ukończony już film "Klub miliarderów" w Stanach został wycofany z dystrybucji kinowej.