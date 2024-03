Aktorka z polskimi korzeniami w filmie u boku gwiazdy francuskiego kina

Francja, lata 70. XIX wieku. Rosalie to młoda kobieta inna niż wszystkie - jej twarz i ciało pokrywają włosy. Przez całe życie ukrywała prawdę, aby zachować bezpieczeństwo i dopasować się do otoczenia. Aż do czasu, kiedy na swojej drodze spotka Abla, nieświadomego jej sekretu zadłużonego właściciela baru, który bierze z nią ślub dla posagu. Czy Abel będzie w stanie pokochać Rosalie i dostrzec w niej kobietę, gdy pozna prawdę?