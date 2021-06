Aktorka z sekty usłyszała wyrok. Została skazana tylko na 3 lata

Każda kobieta co miesiąc musiała przedstawiać nowe "zabezpieczenia", by nie mogły lub by bały się odejść z grupy. Chodziło m.in. o ujawnienie rodzinnych tajemnic, przedstawienie nagich zdjęć czy dokumentów własności domów. Co więcej, Mack i pozostałe liderki narzucały kobietom restrykcyjną, wręcz głodową dietę o wartości 500 kalorii, zabierały im dokumenty, by nie mogły wyjechać, zmuszały do kontaktów seksualnych z liderem NXIVM.