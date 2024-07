Alec Baldwin staje przed sądem. Odpowie za śmierć na planie filmu?

Jak doszło do tragedii? Ci, którzy chcą poznać szczegóły historii mają taką szansę dzięki nowej produkcji Vodylli. W dokumencie "Alec Baldwin. Szok i smutek" twórcy opowiadają o wydarzeniach sprzed 3 lat, przybliżają rozmowy z aktorem, wypowiedzi świadków i policji. "Jak to możliwe, że laureat trzech Złotych Globów, słynny aktor i producent, mógł wziąć do ręki broń z prawdziwą amunicją, co doprowadziło do tragicznej śmierci jednego z członków ekipy i ranienia drugiego? Kto jest odpowiedzialny? Kto zawinił?" - czytamy w opisie produkcji.