Alexander Zale nie żyje. Zagrał w skandalicznym hicie lat 90.

O śmierci aktora poinformował jego bratanek. Alexander Zale (właściwie Jamil Zakkai) zmarł 28 sierpnia w swoim domu w Los Angeles, ale smutna wiadomość dotarła do mediów dopiero teraz. Jak podaje "The Hollywood Reporter", aktor irańskiego pochodzenia zmarł w wyniku komplikacji związanych z chorobą Parkinsona.

Jamil Zakkai urodził się w Bagdadzie w 1931 r. W wieku 10 lat uciekł z rodziną do Bombaju, a osiem lat później wyemigrował do USA. Skończył studia na Hofstra University, służył w amerykańskiej marynarce, a w 1959 r. zadebiutował jako aktor teatralny. Pod koniec lat 70. grał tytułowe role w nowojorskich teatrach, ale później zmienił nazwisko na Alexander Zale i przeprowadził się do Los Angeles. W latach 80. Zaczął się pojawiać na małym i wielkim ekranie. Wystąpił m.in. u boku Omara Sharifa w "Pałacu gier", serialu "Niesamowity Hulk" czy "Matlock".