Amy Adams o początkach kariery: "Czułam się tak bezbronna i odsłonięta"

Adams przyznała również, że macierzyństwo znacząco wpłynęło na jej życie zawodowe. "Każda chwila musiała być poświęcona opiece nad moim dzieckiem. Macierzyństwo przekierowało moje priorytety i myślę, że to zmieniło niektóre relacje. To było trudne, ale nie sądzę, że to coś niezwykłego" – powiedziała aktorka, która jest mamą 14-letniej Aviany.