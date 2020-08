Andrzej Seweryn przy niej się zmienił. Dopiero piąta żona nauczyła go kochać

Jeśli wydaje wam się, że Michał Wiśniewski z pięcioma żonami to ewenement w show-biznesie, to najprawdopodobniej mało wiecie o życiu Andrzeja Seweryna.

"Kiedy sześć lat temu Kasia zapraszała mnie na festiwal filmów polskich do Maroka, zakończyła swojego mejla słowami: "Ciepło pozdrawiam". Może dla innych osób nie ma w tym nic nadzwyczajnego, ale do mnie nikt wcześniej tak nie pisał. Byłem ciekaw, kto to jest. Potem zobaczyłem wysoką, piękną kobietę w długiej sukni i stało się. Po prostu się zakochałem" - mówił w wywiadzie dla "Twojego Stylu".