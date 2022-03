"Sukienka" to krótkometrażowy film aktorski nominowany do Oscara. To ogromny prestiż i wielkie wyróżnienie dla twórców, w tym dla głównej aktorki tej produkcji - Anny Dzieduszyckiej. Aktorka na kilkanaście dni przed galą rozdania Oscarów pojawiła się w Los Angeles, gdzie mogła spotkać się z gwiazdami innych wyróżnionych filmów. Czy ma szansę na karierę w Hollywood? Posłuchajcie naszej rozmowy.