Anna Mucha była przerażona pierwszą ciążą. Dziś mówi: "Róbcie dzieci"

Anna Mucha prywatnie jest matką dwójką dzieci, których nie pokazuje w mediach społecznościowych jak inni koledzy po fachu. Mucha nie ukrywa, że jej stosunek do macierzyństwa bardzo się zmienił na przestrzeni lat. I uważa, że to, co w Polsce nazywa się polityką prorodzinną, jest "ku...o nie w porządku".