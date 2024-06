Anouk Aimée nie żyje. Gwiazda "Słodkiego życia" miała 92 lata

Niemal od razu kariera początkującej aktorki nabrała tempa i już wkrótce utalentowana nastolatka grywała w kilku produkcjach rocznie, zdobywając coraz większe doświadczenie i podbijając serca publiczności. Prawdziwy przełom w jej karierze nadszedł wraz z rokiem 1960. Aimee zagrała w "Słodkim życiu"Felliniego i została okrzyknięta wschodzącą gwiazdą. Rok później dostała angaż w filmie "Lola" Jacquesa Demy, potem powróciła do Felliniego w "8 i pół", ugruntowując swoją pozycję jako światowej klasy aktorka, i wreszcie, w 1966 roku, otrzymała zasłużony Złoty Glob i nagrodę BAFTA za występ w "Kobiecie i mężczyźnie"Claude'a Leloucha. Jej ostatni film to "The best years of a life" z 2019 roku.