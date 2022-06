Austin Butler zagrał Elvisa Presleya. Najważniejsze w budowaniu roli było wspomnienie umierającej mamy

W ostatnim show Jimmy'ego Fallona Butler wyznał, że największym wyzwaniem było dla niego pokazać Elvisa jako zwykłego śmiertelnika, a nie boga. A bardzo łatwo wpaść jest w tę pułapkę, jeśli bezrefleksyjnie przyjmuje się efektowne klisze, które rządzą popkulturą. Jedną z najsłynniejszych stworzył John Lennon, kiedy oznajmił światu: "Before Elvis there was nothing" (przed Elvisem nie było nic).