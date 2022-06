"Elvis" nie pokaże okoliczności śmierci króla. Była dziewczyna gwiazdora zabiera głos

Alden, jak podaje brytyjski "Express", ma najwyraźniej żal do twórców nie o to, że nie pokazali tragicznego końca gwiazdy rocka, ale o to, że zupełnie ją pominięto w całej historii. Romantyczny wątek biografii kręci się głównie wokół Elvisa i Priscilli. Małżeństwo nie przetrwało, ale do dziś pozostają jedną z najbardziej znanych par w amerykańskiej popkulturze.