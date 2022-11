"Avatar" rodził się w bólach. Szefowi wytwórni Cameron kazał wyp… z biura

Z tego, co dowiedział się redaktor magazynu "GQ", ze strony wytwórni (wcześniej 20th Century Fox, a obecnie Disneya) James Cameron nie miał żadnych nacisków, aby okroić drugą część "Avatara". Być może szefowie studia mieli w pamięci sytuację, która zdarzyła się w 2009 roku. Reżyser przypomniał o niej w trakcie wywiadu: "To było kilkanaście tygodni przed premierą pierwszego 'Avatara'. Przeszedł do mnie jeden z szefów Foxa i kazał mi skrócić film. Powiedziałem wówczas coś, czego nigdy wcześniej ani później nie powiedziałem nikomu z branży. Powiedziałem mu, żeby spierd… z mojego biura. I tak pozostało. Film trwał 162 minuty i pobił rekordy kasowe na całym świecie".