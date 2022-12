Aż trudno uwierzyć. Ta historia oparta została na faktach

W zwiastunie "Cocaine Bear" pojawia się sporo komediowych akcentów, co oznacza, że konwencja filmu będzie zapewne pastiszowa. Taki pomysł bardzo spodobał się widzom, którzy dobrze się bawili, oglądając trailer. Komentarze pod materiałem filmowym świadczą o tym, że zabawa z misiem przypadła im do gustu. Do tego stopnia, że "Cocaine Bear" miał więcej odniesień w mediach społecznościowych niż trailer "Strażnicy Galaktyki 3" czy nowy "Indiana Jones".