B.J. Thomas śmiertelnie chory. Zaśpiewał jeden z największych przebojów wszech czasów

Muzyk w latach 1966-1983 zanotował aż 26 hitów na liście Billboard Hot 100. Największy sukces odniósł za sprawą "Raindrops Keep Fallin 'on My Head". Utwór spędził na początku 1970 r. cztery tygodnie na pierwszym miejscu amerykańskiej listy przebojów. Utwór napisany przez Burta Bacharacha i Hala Davida do słynnego filmu "Butch Cassidy i Sundance Kid" (1969) zdobył także Oscara za najlepszą piosenkę oryginalną. Można śmiało powiedzieć, że to jeden z tych przebojów, które znają niemal wszyscy. To także jeden z najbardziej optymistycznie brzmiących utworów w historii muzyki rozrywkowej.

Wśród innych hitów Thomasa mamy jeszcze m.in. "I Just Can't Help Believing", "Rock and Roll Lullaby" czy "(Hey Won't You Play) Another Somebody Done Somebody Wrong Song". Jednak nie da się ukryć, że na zawsze pozostanie zapamiętany jako osoba, która zaśpiewała jeden z tych evergreenów, który nie tylko słyszeliśmy miliony raz w radiu, ale także na ścieżce dźwiękowej wielu filmów, w tym w "Gremlinach 2" czy "Sprzedawcach II".