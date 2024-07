Jako jedyny wyraził skruchę. Zorganizował śmierć dla ponad miliona osób

"Bądź dobrego serca. Bądź osobą, którą kierują przede wszystkim ciepło i człowieczeństwo. (…) Nie przyjmuj wszystkiego bezkrytycznie i jako prawdę absolutną. Największym błędem mojego życia było to, iż twardo wierzyłem we wszystko, co słyszałem z góry i nie byłem w stanie mieć jakichkolwiek wątpliwości o słuszności tego, co mi przedstawiano" – napisał w pożegnalnym liście do syna Rudolf Höss.