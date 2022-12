Ballada o tych, którzy nie bali się zwyciężać. "Oddział dla zuchwałych" w serwisie CANAL+ online

Śmiałość, samowola, bezczelność i niezależność mundurowego zdumiewa, zważywszy na niezliczone opowieści o żelaznej, wojskowej dyscyplinie. Bohater, podobnie jak kilku jego przyjaciół, nie zna tego słowa, przez co nieraz napytał już sobie biedy. Jednak paradoksalnie brak pokory z czasem stanie się wielkim atutem i siłą całej grupy, która przejdzie do historii jako SAS (Special Air Service) – jednostki wojskowej, której motto do dziś brzmi: "Who Dares, Wins" ("Kto się ośmieli, zwycięży").