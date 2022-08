Film za 90 mln dolarów wyrzucony do kosza. Aktorka błaga szychę z HBO, by zmienił decyzję

Jak pisaliśmy, ta decyzja musi być wynikiem obliczeń utalentowanych księgowych. Desperacki, trudno użyć tu innego słowa, krok nowego zarządu miał na celu zminimalizowanie strat, które pojawiły się w pierwszym półroczu 2022 r., a konkretnie był potrzebny do odpisania od podatku części kosztów związanych z realizacją filmu. Żeby to uczynić jeszcze w tym roku, projekt musiał być uznany za zakończony w połowie bieżącego miesiąca. Jeśli film pojawiłby się w HBO Max np. na początku września, to ekonomiczną operację można by było przeprowadzić dopiero za rok.