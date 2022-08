Jest aż tak beznadziejny? Wyrzucili do śmieci film za 90 mln dolarów

Jeśli byłby to pomysł na akcję marketingową, to można by stwierdzić, że przyniósł on zamierzony efekt. O filmie "Batgirl" w ostatnich godzinach zrobiło się bardzo głośno. Wszystko wskazuje jednak na to, że nie jest to odważny sposób na promocję. Produkcję, która kosztowała 90 mln dolarów, nikt nie obejrzy.