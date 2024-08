Będzie ekranizacja biografii Britney Spears. Ruszyła giełda nazwisk. Kto wcieli się w księżniczkę pop?

Szokująca biografia Britney Spears

Książka "The Women in me" (polski tytuł "Kobieta, którą jestem") wyszła w październiku i była prawdziwą sensacją. Spears wyjawiła w niej, że zaszła w ciążę w wieku 19 lat, ojcem dziecka miał być jej ówczesny chłopak, gwiazdor pop, Justin Timberlake. To on miał ją namówić na aborcję. Nie mogło także zabraknąć wspomnień o tym, jak zasądzono opiekę kuratorską nad Britney i jak się spod niej uwolniła.