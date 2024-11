Będzie nowa Lara Croft. Ma ją zagrać popularna aktorka

Crystal Dynamics i Amazon pracują także nad nową grą z serii, choć szczegóły nie są jeszcze znane. Waller-Bridge wyraziła swoje podekscytowanie projektem: - Gdybym mogła powiedzieć mojej nastoletniej sobie, że to się dzieje, myślę, że by oszalałą. 'Tomb Raider' to ogromna część mojego życia i czuję się niezwykle uprzywilejowana, mogąc przenieść ją do serialu z tak wspaniałymi współpracownikami.