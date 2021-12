Ben Affleck w filmie z byłą kochanką. Co na to Jennifer Lopez?

Erotyczny thriller dumnie brzmi, jednak w przypadku hollywoodzkich produkcji raczej nie należałoby się spodziewać jakiegoś pikantnego filmu. Jak to ujął jeden z francuskich recenzentów, "jest to erotyka poza kadrem, symulowana i przegadana". Niemniej, akurat w przypadku "Deep Water" można było oczekiwać bardziej odważnego podejścia do tematu.