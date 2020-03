Berlinale 2020: Złoty Niedźwiedź dla najlepszego filmu powędrował do Mohammada Rasoulofa

70. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Berlinie przeszedł do historii. Złotego Niedźwiedzia dla najlepszego filmu zdobył irański reżyser Mohammad Rasoulof za "There Is No Evil". Reżyser nie mógł osobiście odebrać nagrody. Powodem były problemy z uzyskaniem wizy.

Jeremy Irons i Berenice Bejo, Berlin 2020 (Getty Images)

Mohammad Rasoulof to jeden z najwybitniejszych i najbardziej uznanych irańskich reżyserów. W swojej ojczyźnie został oskarżony o "szerzenie propagandy", a jego filmy mają "zagrażać bezpieczeństwu narodowemu". W Iranie Rasoulof ma dożywotni zakaz kręcenia filmów, a w 2010 r. trafił do więzienia.

Na "There Is No Evil" składają się cztery historie, które łączy obecna także w poprzednich filmach reżysera tematyka. Rasoulof ponownie stawia pytania o relacje między państwem oraz legitymizowanym przez nie systemem a jednostką. To tematyka istotna, gdy pamięta się, że w Iranie wciąż stosuje się karę śmierci.

W momencie odczytania laureata Złotego Niedźwiedzia dla najlepszego filmu część gości zaproszonych na uroczystą galę w Berlinale Palast zalała się łzami.

Międzynarodowemu jury konkursu głównego przewodniczył brytyjski aktor Jeremy Irons, laureat Oscara za pierwszoplanową rolę Clausa von Bülowa w "Drugiej prawdzie" Barbeta Schroedera.Obecność Ironsa w jury wzbudziła protesty w niemieckich mediach. Chodzi o jego konserwatywne poglądy i wypowiedzi na temat osób LGBT czy aborcji.

PEŁNA LISTA NAGRODZONYCH NA BERLINALE 2020:

Złoty Niedźwiedź dla najlepszego filmu:

"Sheytan vojud nadarad" (reż. Mohammad Rasoulof)

Srebrny Niedźwiedź - nagroda jury za najlepszy film:

Eliza Hittman za "Never, Rarely, Sometimes, Always"

Srebrny Niedźwiedź:

"Effacer l'historique" (reż. Benoît Delépine Gustave Kervern)

Srebrny Niedźwiedź za najlepszą reżyserię:

Hong Sang-soo ("Do-mang-chan yeo-ja")

Srebrny Niedźwiedź dla najlepszej aktorki:

Paula Beer ("Undine", reż. Christian Petzold)

Srebrny Niedźwiedź dla najlepszego aktora:

Elio Germano ("Volevo nascondermi", reż. Giorgio Diritti)

Srebrny Niedźwiedź za najlepszy scenariusz:

Fabio Roberto D'Innocenzo, Damiano D'Innocenzo za "Favolacce"

Srebrny Niedźwiedź za osiągnięcia artystyczne:

Jürgen Jürges za zdjęcia do "DAU. Natasha" (reż. Ilya Khrzhanovskiy, Jekaterina Oertel)

Konkurs Encounters:

Najlepszy film: "The Works and Days (of Tayoko Shiojiri in the Shiotani Basin)" (reż. C.W. Winter, Anders Edström)

Nagroda Jury: "The Trouble With Being Born" (Sandra Wollner)

Najlepszy reżyser: Cristi Puiu ("Malmkrog")

Specjalne wyróżnienie: "Isabella" (Matías Piñeiro)

Najlepszy dokument:

"Irradiés" (reż. Rithy Panh)

Specjalne wyróżnienie: "Aufzeichnungen aus der Unterwelt" (Tizza Covi)

Najlepszy debiut:

"Los conductos" (reż. Camilo Restrepo)

Specjalne wyróżnienie: "Nackte Tiere" (reż. Melanie Waeld)

Złoty Niedźwiedź za najlepszy film krótkometrażowy:

"T" (reż. Keisha Rae Witherspoon)

Srebrny Niedźwiedź za najlepszy film krótkometrażowy:

"Filipiñana" (reż. Rafael Manuel)