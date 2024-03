Wyśmiewała aferę wokół Kate. Teraz przeprasza

Reklamowała swoją markę, naśmiewając się z Kate. "Przykro mi"

Odwoływanie do tajemniczego zniknięcia Kate i absurdalnych teorii z tym związanych w pewnym momencie stało się wręcz trendem wśród zagranicznych gwiazd. Wodą na młyn szyderców stało się nieudolnie przerobione zdjęcie księżnej wraz z dziećmi, które trafiło do mediów przy okazji Dnia Matki (w Wielkiej Brytanii obchodzi się go 10 marca). Wówczas skomentowała je m.in. Blake Lively.