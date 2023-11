"Blanquita". Zeznania nastolatki wywołały skandal. Stanęła przeciwko potężnym politykom

Być może ponure oblicze "Blanquity" oddaje rzeczywistość świata, w którym wpływami i pieniędzmi można ukrywać swoje bezeceństwa. I choć hollywoodzkie kino stara się utrwalić nas w przekonaniu, że silni i niezłomni bohaterowie dążą do odkrycia prawdy i ukarania sprawców, tak chilijska produkcja nie ma złudzeń co do tego, że takie historie nadal będą się powtarzać. Żaden krzyk, żaden proces, ani tym bardziej film tego nie zmieni.