"Blue Jean". Życie w ukryciu [Recenzja]

Mimo to filmowa nauczycielka pozwala sobie na prowadzenie drugiego, nocnego życia. W queerowym klubie spotyka się ze swoją partnerką Vivian (Kerrie Heyes), która otwarcie wyraża swoją odmienność. Bywa to powodem konfliktu między paniami - Viv próbuje siłowo zmusić partnerkę do ujawnienia, a Jean miota się w potrzasku, nie chcąc stracić zarówno społecznego szacunku, jak i ukochanej.