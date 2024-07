Superprodukcja Netfliksa. Przebój z polskim aktorem znów podbija świat

Dla polskich widzów niemałą atrakcje serialu stał się Marcin Dorociński, który dołączył do niego w drugim sezonie. Wcielił się w potężnego władcę Rusi Kijowskiej – Jarosława Mądrego. "Polski aktor błyszczy na ekranie. Wypadł fenomenalnie jako charyzmatyczny, stąpający twardo po ziemi, a zarazem skory do żartobliwych komentarzy władca. Choć jego postać jest mocno wpisana w całą fabułę "Walhalli", to chciałoby się go zobaczyć w większej liczbie scen. To naprawdę ciekawa postać, której potencjał być może zostanie w przyszłości wykorzystany w jeszcze większym stopniu" – napisał Jakub Zagalski w recenzji drugiego sezonu serialu.