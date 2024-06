Bogusław Linda z gwiazdą "Gry o tron" na planie. Zagrają w nowej produkcji!

Jego ostatnią produkcją jest "Burmistrz Kingstown" (serial z Jeremym Rennerem dostępny na Skyshowtime), ale polscy widzowie na pewno kojarzą go jeszcze z "Peaky Blinders" (Netflix) czy "The Wire" (Max). Jedną z nadchodzących produkcji Gillena jest miniserial "The Spy Who Came in from the Cold", ekranizacja powieści Johna le Carre'a wydanej w Polsce pt. "Z przejmującego zimna". Opowiada ona o siatce szpiegowskiej w Berlinie w połowie XX wieku. Być może właśnie na planie tej produkcji znajduje się teraz Linda.