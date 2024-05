Bogusław Linda ma troje dzieci. Pokazuje się tylko z córką

- Matkę dzieci poznałem na jakiś wakacjach nad morzem i wtedy coś zaiskrzyło. Wiesz, to poszukiwanie przygody, no i miłość. Nigdy się nie ożeniłem, ale załatwiłem jej mieszkanie i pracę tam, gdzie chciała. I dojeżdżałem do dzieci, a potem one zaczęły przyjeżdżać do mnie. I tak już zostało - napisał w książce.