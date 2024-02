Bończyk rozwiódł się z Olgą i związał z żoną Lubaszenki. Źle się to skończyło

Katarzyna Groniec była gwiazdą musicalu "Metro". Z Jackiem Bończykiem (aktor podkłada głos do wielu bajek, jak np. "Scooby Doo", "Uwolnić Orkę 2", "Pocahontas 2", "Stuart Malutki", "Dr. Dolittle 2", "Shrek", "Muppety") poznała się w drugiej połowie lat 90. w czasie Przeglądu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu. Szybko złapali nić porozumienia. Dobrze im się rozmawiało, mieli podobne poglądy na różne tematy i wiele wspólnych zainteresowań. To musiało skończyć się poważniejszą relacją.