Bond miał walczyć w Rosji. Producenci wycofali się z tego pomysłu

W niedawnym wywiadzie dla "Esquire" Danny Boyle zdradził znacznie więcej informacji na temat swojej wizji 25. Bonda. Skrytykował przy tym producentów kultowej serii, którzy zdaniem reżysera nie chcą wprowadzać żadnych gruntownych zmian w formule filmu: "Pragną jedynie trochę odświeżyć to, co już jest, ale tego w żadnym wypadku nie kwestionować. My chcieliśmy natomiast zrobić coś innego i mocno nawiązać do korzeni Bonda".