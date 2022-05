Zbliża się Dzień Zwycięstwa. Oto, co przygotował Putin dla Rosjan

Siergiej Mokritsky urodził się w 1961 r. we wsi Polijanowka w obwodzie żytomierskim. Pod koniec lat 80. ubiegłego wieku wyjechał do Moskwy, gdzie rozpoczął naukę w prestiżowym Narodowym Instytucie Kinematografii. Po ukończeniu studiów, już po rozpadzie Związku Radzieckiego, rozpoczął pracę w Odessa Studio, największej w Ukrainie wytwórni filmowej. W 1993 r. był autorem zdjęć do ukraińsko-francuskiego dramatu "Zapach jesieni". Później powrócił jednak do Moskwy, gdzie jako operator pracował przy blisko 20 produkcjach.