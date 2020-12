Brał udział w protestach. Mówi wprost o strachu. "Boję się, że mnie pobiją"

Rok 2020 to czas, w którym kultura i polityka zderzały się nie raz, i to ostro. Wielu artystów brało udział m.in. w protestach po wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego ograniczenia dostępu do aborcji. Strajk Kobiet wspierał też Piotr Trojan. Nie wszyscy artyści są na to gotowi. - Zdaję sobie sprawę, ile to jest stresu i lęku. To nie jest tak, że sam się nie boję: od koronawirusa na protestach, o to, że zrobi mi coś policja, że mnie pobiją. Podziwiam aktorów, którzy wprost opowiadają się po jednej stronie, choć mogą nie otrzymać propozycji pracy. I podziwiam wszystkich, którzy się angażują - mówi w rozmowie z WP. Posłuchajcie fragmentu wywiadu.

