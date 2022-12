Bruce Willis z byłą i obecną żoną. Pokazali zdjęcia ze spotkania

Prywatne życie Bruce'a Willisa to od dawna temat licznych plotek. Aktor w 1987 r. ożenił się z Demi Moore. Byli jedną z najgorętszych par amerykańskiego show-biznesu. Doczekali się trzech córek: Rumer, Scout i Tallulah. Sześć lat po narodzinach najmłodszej pociechy Demi i Bruce zdecydowali się na rozwód. Długo spekulowano o powodach rozstania. Plotkowano o rzekomych zdradach Willisa. Po latach aktorka wyjawiła w swojej autobiograficznej książce "Intymnie", że mąż naciskał ją na to, by poświęciła się domowi i opiece nad dziećmi, a ona chciała wykorzystać swój moment w Hollywood i pracować nad kolejnymi filmami.