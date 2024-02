Buddy Duress nie żyje. Aktor miał tylko 38 lat

Buddy Duress (urodzony jako Michael C. Stathis) pochodził z Queens w Nowym Jorku. Przed kamerą debiutował w 2014 r. i po trzech rolach trafił do obsady "Good Time" z gwiazdą "Zmierzchu", Robertem Pattinsonem. Duress był z ekipą filmu na festiwalu w Cannes. Do 2022 r. zagrał jeszcze w dwunastu produkcjach kinowych i telewizyjnych, z których dwie nie doczekały się jeszcze premiery.