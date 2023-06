Buntownik w Hollywood. Ożywił dinozaury, a potem upadł na samo dno

To dzięki jego pracy Universal Studios zarobiło miliardy dolarów na skali popularności "Parku Jurajskiego", "Terminatora 2" czy "Maski", a on nawet nie dostał za to Oscara. Steve "Spaz" Williams był u szczytu, a potem zaliczył bolesny upadek. Historię buntowniczego outsidera od efektów specjalnych świetnie przedstawia dokument "Jurrasic Punk" z katalogu festiwalu Millennium Docs Against Gravity.